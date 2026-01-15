Белый дом: размещение европейских военных не повлияет на решение Трампа по Гренландии

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по контролю над островом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Левитт заявила на пресс-конференции.

Журналисты спросили пресс-секретаря Трампа о реакции президента США на недавнее усиление военного присутствия европейских союзников по НАТО в Гренландии.

"Я не думаю, что европейские войска в Гренландии влияют на процесс принятия решений президентом или на его цель приобрести Гренландию", – ответила Левитт.

Она также заявила, что встреча официальных лиц США, Дании и Гренландии в среду была "продуктивной", а Вашингтон планирует и в дальнейшем продолжать диалог по Гренландии.

"Это была хорошая встреча, и на ней стороны договорились создать рабочую группу из лиц, которые продолжат технические переговоры о приобретении Гренландии. Как мне сообщили, эти переговоры будут проходить каждые две-три недели, поэтому администрация намерена продолжать диалог с датской стороной и уважаемой делегацией из Гренландии", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Левитт повторила, что контроль над Гренландией соответствует "интересам США в сфере национальной безопасности".

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".

Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.