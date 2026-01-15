Білий дім: Трамп повідомив Ірану, що якщо вбивства триватимуть – це матиме серйозні наслідки

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що американський президент Дональд Трамп не виключив жодних варіантів реагування на жорстоке придушення протестів в Ірані.

Про це вона сказала під час брифінгу у четвер, 15 січня, пише "Європейська правда".

"Президент і його команда повідомили іранському режиму, що якщо вбивства триватимуть, це матиме серйозні наслідки", – заявила Левітт.

Вона зазначила, що Трамп отримав повідомлення від Ірану про те, що "вбивства і страти" будуть припинені.

"Президент розуміє, що 800 страт, які були заплановані і мали відбутися вчора, були припинені. Президент і його команда уважно стежать за ситуацією, і всі варіанти залишаються на столі для президента", – додала речниця Білого дому.

Нещодавно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

ЗМІ повідомляли, що Ізраїль та низка арабських країн останніми днями звертались до адміністрації Трампа із закликом поки не завдавати ударів по Ірану, тому що режим ще не ослаб достатньо.

Також ЗМІ писали, що президент США повідомив своїй команді з національної безпеки, що він хоче, щоб будь-які військові дії США в Ірані завдали "швидкого і рішучого" удару по режиму і не спричинили тривалої війни.

А 15 січня адміністрація Трампа оголосила про нові санкції проти Ірану.