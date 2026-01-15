Белый дом: Трамп сообщил Ирану, что если убийства продолжатся, это будет иметь последствия

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американский президент Дональд Трамп не исключил никаких вариантов реагирования на жестокое подавление протестов в Иране.

Об этом она сказала во время брифинга в четверг, 15 января, пишет "Европейская правда". заявили в Белом доме, предупредив о

"Президент и его команда сообщили иранскому режиму, что если убийства продолжатся, это будет иметь серьезные последствия", – заявила Левитт.

Она отметила, что Трамп получил сообщение от Ирана о том, что "убийства и казни" будут прекращены.

"Президент понимает, что 800 казней, которые были запланированы и должны были состояться вчера, были приостановлены. Президент и его команда внимательно следят за ситуацией, и все варианты остаются на столе для президента", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

СМИ сообщали, что Израиль и ряд арабских стран в последние дни обращались к администрации Трампа с призывом пока не наносить удары по Ирану, потому что режим еще не ослаб достаточно.

Также СМИ писали, что президент США сообщил своей команде по национальной безопасности, что он хочет, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по режиму и не привели к длительной войне.

А 15 января администрация Трампа объявила о новых санкциях против Ирана.