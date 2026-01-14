ЗМІ: Ізраїль та арабські країни просять США не атакувати Іран

Ізраїль та низка арабських країн останніми днями звертались до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом поки не завдавати ударів по Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це телеканалу NBC News розповіли джерела.

Як зазначено, представники вказаних країн переконують адміністрацію Трампа, що іранський режим ще не ослаб настільки, щоб американські удари мали вирішальне значення для його повалення.

Ізраїльські та арабські офіційні особи запропонували Трампу поки що утриматися від великомасштабних ударів.

Причому деякі офіційні особи вважають за краще почекати, поки режим опиниться в ще більш напруженому становищі, повідомили джерела.

Вони також зазначили, що ситуація в Ірані швидко розвивається, і стабільність режиму може швидко змінитися в ту чи іншу сторону.

Представники Білого дому заявили, що Трамп розглядає низку можливих варіантів дій.

Члени команди Трампа з питань нацбезпеки провели у вівторок вранці нараду щодо Ірану, на якій він не був присутній.

Один з арабських посадовців сказав, що наразі "сусіди не виявляють ентузіазму" з приводу ударів США по Ірану. Інший висловив занепокоєння тим, що "будь-яка атака або ескалація з боку Ізраїлю або США об'єднає іранців", і зазначив, що після американської та ізраїльської атаки в червні в Ірані спостерігався ефект "згуртування навколо прапора".

Ізраїльські офіційні особи заявили адміністрації Трампа, що, хоча вони повністю підтримують зміну режиму в Ірані і зусилля США щодо сприяння цьому, вони стурбовані тим, що зовнішнє військове втручання зараз може не завершити справу, розпочату протестувальниками.

Водночас зазначено, що ізраїльтяни запропонували інші види дій з боку США, спрямовані на дестабілізацію режиму та підтримку протестувальників, які могли б сприяти подальшому ослабленню режиму до такої міри, що масштабні удари могли б стати вирішальними.

За словами джерел, ці дії включають посилення комунікацій для іранців по всій країні, щоб обійти блокування інтернету режимом, збільшення або посилення економічних санкцій, запуск кібератаки або навіть вжиття цілеспрямованих військових дій проти конкретних іранських лідерів.

Нещодавно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

За даними ЗМІ, Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.