США вдарили новими санкціями по Ірану за придушення протестів

Адміністрація американського президента Дональда Трампа у четвер, 15 січня, оголосила про нові санкції проти Ірану.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США, передає "Європейська правда".

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти іранських посадовців та мереж "тіньового банкінгу", які, за даними Вашингтона, причетні до жорстокого придушення протестів в Ірані та відмивання доходів від експорту нафти.

Як повідомило Управління контролю за іноземними активами (OFAC), обмеження запроваджено на тлі масових протестів в Ірані. Санкції спрямовані як проти осіб, відповідальних за насильство щодо мирних демонстрантів, так і проти фінансових структур, що допомагають іранській еліті обходити міжнародні обмеження.

"Сполучені Штати рішуче підтримують іранський народ у його прагненні до свободи та справедливості. За вказівкою президента Трампа Міністерство фінансів вводить санкції проти ключових іранських лідерів, причетних до жорстоких репресій проти іранського народу. Міністерство фінансів використає всі засоби, щоб покарати тих, хто стоїть за тиранічним придушенням прав людини режимом", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Серед 18 нових підсанкційних осіб – секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, якого у США вважають одним з координаторів силового реагування на протести та прихильником застосування насильства проти демонстрантів.

Також до списку внесено командирів підрозділів Корпусу вартових Ісламської революції та правоохоронних органів у провінціях Лорестан і Фарс, де, за даними американської сторони, силовики відкривали вогонь по протестувальниках.

Окремий блок санкцій стосується мереж відмивання коштів, пов’язаних із державними банками Bank Melli та Shahr Bank. За інформацією OFAC, через ці структури Іран відмивав мільярди доларів доходів від продажу нафти та нафтохімічної продукції, використовуючи підставні компанії в ОАЕ, Сінгапурі, Великій Британії та інших країнах.

Частина цих коштів, за твердженням США, спрямовувалася на фінансування репресій усередині країни та підтримку пов’язаних з Іраном угруповань за кордоном.

Нещодавно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

ЗМІ повідомляли, що Ізраїль та низка арабських країн останніми днями звертались до адміністрації Трампа із закликом поки не завдавати ударів по Ірану, тому що режим ще не ослаб достатньо.

Також ЗМІ писали, що президент США повідомив своїй команді з національної безпеки, що він хоче, щоб будь-які військові дії США в Ірані завдали "швидкого і рішучого" удару по режиму і не спричинили тривалої війни.