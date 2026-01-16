Прем’єр Молдови розповів про своє ставлення до об’єднання з Румунією

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну розповів, як ставиться до можливого об’єднання з Румунією на тлі заяви президентки Маї Санду, яка підтримала такий крок.

Заяву очільника уряду Молдови наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Мунтяну заявив, що як громадянин країни підтримав би об'єднання з Румунією, проте, як глава уряду має намір слідувати вибору більшості громадян, які виступили за європейську інтеграцію.

"Як громадянин Александру Мунтяну я б проголосував за об'єднання з Румунією. Але як прем'єр-міністр Молдови я зобов'язаний виконати волю більшості громадян нашої країни, які вже тричі проголосували за те, що стратегічна мета Молдови – інтеграція в Європейський Союз. Я зроблю все, що від мене буде потрібно, щоб досягти цієї мети", – сказав прем'єр.

Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

У відповідь на цей коментар радник президента Румунії Еуджен Томак сказав, що Бухарест готовий до серйозного обговорення об’єднання з Молдовою.

Серпневе опитування показало, що абсолютна більшість молдован виступають проти об’єднання країни з Румунією, тоді як третина – підтримують таку ідею.

