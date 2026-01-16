Британія надає 20 млн фунтів на підтримку енергосистеми України

Уряд Великої Британії 16 січня оголосив про виділення додаткової допомоги в розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться в заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Ці кошти мають допомогти у зміцненні енергетичної безпеки України після жорстоких атак Росії на енергетичний сектор, які посилюються.

Фінансування допоможе задовольнити нагальні потреби в забезпеченні теплом та електроенергією мільйонів сімей, дітей та людей похилого віку після того, як президент Володимир Зеленський оголосив надзвичайний стан в українській енергетиці.

Ці кошти будуть використані для надання життєво важливої екстреної допомоги в ремонті, відновленні, захисті та забезпеченні енергопостачання по всій країні, щоб в суворі зимові умови будинки, лікарні та школи залишалися з електрикою та опаленням.

"Народ України не повинен сумніватися – ми будемо з вами сьогодні, завтра і протягом наступних 100 років, як у себе вдома, так і на міжнародній арені, тому що те, що відбувається в Україні, важливо для всіх нас", – сказав британський прем’єр Кір Стармер.

Нагадаємо, у понеділок, 12 січня, відбулось ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, в ході якого обговорювали масовані російські удари по енергетиці, а також застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Крім того, Зеленський раніше заявляв, що розраховує на пришвидшення з боку США і Європа передачі Україні пакетів допомоги після останніх масованих ударів РФ.