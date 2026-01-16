Британия выделяет 20 млн фунтов на поддержку энергосистемы Украины

Правительство Великобритании 16 января объявило о выделении дополнительной помощи в размере 20 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает "Европейская правда".

Эти средства должны помочь в укреплении энергетической безопасности Украины после жестоких атак России на энергетический сектор, которые усиливаются.

Финансирование поможет удовлетворить насущные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей после того, как президент Владимир Зеленский объявил чрезвычайное положение в украинской энергетике.

Эти средства будут использованы для оказания жизненно важной экстренной помощи в ремонте, восстановлении, защите и обеспечении энергоснабжения по всей стране, чтобы в суровые зимние условия дома, больницы и школы оставались с электричеством и отоплением.

"Народ Украины не должен сомневаться – мы будем с вами сегодня, завтра и в течение следующих 100 лет, как у себя дома, так и на международной арене, потому что то, что происходит в Украине, важно для всех нас", – сказал британский премьер Кир Стармер.

Напомним, в понедельник, 12 января, состоялось инициированное украинской стороной заседание Совета Украина-НАТО, в ходе которого обсуждались массированные российские удары по энергетике, а также применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Кроме того, Зеленский ранее заявлял, что рассчитывает на ускорение со стороны США и Европы передачи Украине пакетов помощи после последних массированных ударов РФ.