Британія проти ідеї щодо переговорів з Путіним

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер не підтримала ідею лідерів Франції та Італії щодо поновлення прямих переговорів з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це британська міністерка сказала в інтерв’ю Politico.

Купер відкинула ідею про те, що європейські союзники повинні розглянути можливість відновлення дипломатичних відносин з Путіним в рамках зусиль щодо припинення війни в Україні.

"Я думаю, що нам потрібні докази того, що Путін дійсно хоче миру, а наразі я цього не бачу", – сказала вона.

За словами очільниці британського МЗС, центр дипломатії наразі знаходиться в Україні та її найближчих союзників.

"Ми бачимо величезну відданість роботі, яку виконує Україна за підтримки США та Європи, щоб розробити плани миру, включаючи гарантії безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів або вести дискусії", – підкреслила Купер.

За відсутності таких доказів, за її словами, тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки.

"Я думаю, що ми все ще маємо бути готові, поряд з цією дійсно важливою роботою, посилювати тиск, економічний тиск, а також за допомогою військової підтримки України, військовий тиск на Росію", – додала Купер.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середині грудня, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. З позицією Макрона погодилась італійська прем’єрка Джорджа Мелоні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не заперечує проти прямих переговорів європейських держав з Росією.

Однак в Росії не оцінили ідею щодо переговорів з Путіним.