Лавров не оцінив ідею Макрона поговорити з Путіним

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров назвав заяву президента Франції Емманюеля Макрона про плани поговорити з Владіміром Путіним роботою на публіку.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після переговорів з главою МЗС Намібії, його слова наводить російське агентство "РИА Новости".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середині грудня, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.

21 грудня Єлисейський палац заявив, що вітає заяву Кремля про готовність Путіна до переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном, і обіцяв повідомити про подальші дії "у найближчі дні".

"Коли хтось, ось як пан Макрон, заявляє: "Я буду розмовляти, нам все одно доведеться з Путіним розмовляти, і ось я через кілька тижнів щось там запропоную" – це несерйозно. Це робота на публіку, робота, не знаю, мікрофонної дипломатії, мегафонної дипломатії, яка ніколи ні до чого доброго не приводила", – заявив Лавров.

Нагадаємо, з позицією Макрона погодилась італійська прем’єрка Джорджа Мелоні.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський сказав, що не заперечує проти прямих переговорів європейських держав з Росією.