Британия против идеи переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер не поддержала идею лидеров Франции и Италии о возобновлении прямых переговоров с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом британский министр сказала в интервью Politico.

Купер отвергла идею о том, что европейские союзники должны рассмотреть возможность возобновления дипломатических отношений с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

"Я думаю, что нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а пока я этого не вижу", – сказала она.

По словам главы британского МИД, центр дипломатии сейчас находится в Украине и ее ближайших союзников.

"Мы видим огромную преданность работе, которую выполняет Украина при поддержке США и Европы, чтобы разработать планы мира, включая гарантии безопасности. Но пока я не вижу доказательств того, что Путин готов сесть за стол переговоров или вести дискуссии", – подчеркнула Купер.

При отсутствии таких доказательств, по ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, с помощью санкций и военной поддержки.

"Я думаю, что мы все еще должны быть готовы, наряду с этой действительно важной работой, усиливать давление, экономическое давление, а также с помощью военной поддержки Украины, военное давление на Россию", – добавила Купер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в середине декабря, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером. С позицией Макрона согласилась итальянская премьер Джорджа Мелони.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не возражает против прямых переговоров европейских государств с Россией.

Однако в России не оценили идею переговоров с Путиным.