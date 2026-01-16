Глава МЗС Британії: НАТО має подвоїти зусилля із захисту Арктики від РФ

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підкреслила, що НАТО має "подвоїти зусилля" щодо забезпечення безпеки в Арктиці для захисту регіону від потенційної російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це британська міністерка заявила в інтерв'ю BBC.

Під час візиту до британських військ у північній Норвегії Купер сказала, що Альянс повинен організувати спільну операцію під назвою "Арктичний вартовий" для захисту регіону, як це робиться в Балтійському морі.

Вона також заявила, що союзники, включаючи США, повинні об'єднатися перед обличчям спільної загрози, незважаючи на розбіжності з приводу Гренландії.

"Арктика є воротами для Північного флоту Росії, який може загрожувати Сполученому Королівству, Західній Європі та Норвегії, а також Сполученим Штатам і Канаді. Таким чином, безпека всього трансатлантичного регіону залежить від безпеки Арктики", – додала глава британського МЗС.

Купер пояснила, що НАТО необхідно "подвоїти зусилля" і "зробити те, що ми зробили в інших регіонах", щоб "дійсно зміцнити безпеку на крайній півночі".

За її словами, Росія є загрозою не тільки для Європи, але й для трансатлантичної безпеки. Вона також додала, що "співпраця зміцнить Альянс", незважаючи на розбіжності щодо Гренландії.

"Ми чітко заявили, що майбутнє Гренландії належить гренландцям і данцям. Я вважаю, що ми досягли спільної згоди щодо безпеки в Арктиці, цієї ширшої загрози та необхідності об'єднання всіх наших країн в рамках альянсу НАТО", – зазначила Купер.

Вона пояснила, що "саме так ми боремося з російською загрозою, яка впливає на всіх нас".

Цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".

Тоді уряд Гренландії заявив, що що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.