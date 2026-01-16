Глава МИД Британии: НАТО должно удвоить усилия по защите Арктики от РФ

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подчеркнула, что НАТО должно "удвоить усилия" по обеспечению безопасности в Арктике для защиты региона от потенциальной российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом британский министр заявила в интервью BBC.

Во время визита к британским войскам в северной Норвегии Купер сказала, что Альянс должен организовать совместную операцию под названием "Арктический страж" для защиты региона, как это делается в Балтийском море.

Она также заявила, что союзники, включая США, должны объединиться перед лицом общей угрозы, несмотря на разногласия по поводу Гренландии.

"Арктика является воротами для Северного флота России, который может угрожать Соединенному Королевству, Западной Европе и Норвегии, а также Соединенным Штатам и Канаде. Таким образом, безопасность всего трансатлантического региона зависит от безопасности Арктики", – добавила глава британского МИД.

Купер пояснила, что НАТО необходимо "удвоить усилия" и "сделать то, что мы сделали в других регионах", чтобы "действительно укрепить безопасность на крайнем севере".

По ее словам, Россия является угрозой не только для Европы, но и для трансатлантической безопасности. Она также добавила, что "сотрудничество укрепит Альянс", несмотря на разногласия по поводу Гренландии.

"Мы четко заявили, что будущее Гренландии принадлежит гренландцам и датчанам. Я считаю, что мы достигли общего согласия по вопросам безопасности в Арктике, этой более широкой угрозы и необходимости объединения всех наших стран в рамках альянса НАТО", – отметила Купер.

Она пояснила, что "именно так мы боремся с российской угрозой, которая влияет на всех нас".

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".

Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.