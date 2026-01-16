Парламент Чехії висловив вотум довіри уряду Бабіша

Палата депутатів, нижня палата чеського парламенту, у четвер висловила вотум довіри новому уряду на чолі з прем’єром-популістом Андреєм Бабішем.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує iRozlhlas.

Всі 108 депутатів від трьох коаліційних партій – ANO, SPD та "Автомобілісти" – підтримали уряд. 91 депутат від опозиції проголосував проти.

Голосування відбулось після 21:00. Депутати обговорювали вотум довіри протягом рекордних 26 годин чистого часу.

Голосування щодо довіри кабінету міністрів Бабіша пройшло на 103-й день після парламентських виборів, на яких Бабіш та його рух ANO перемогли.

Очікується, що політичне повернення Бабіша, який був прем’єром з 2017 по 2021 роки, і його новий союз з двома новачками в уряді суттєво переосмислять зовнішню і внутрішню політику країни.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел 9 грудня призначив Андрея Бабіша премʼєр-міністром Чехії.

У понеділок, 15 грудня, Павел призначив членів уряду Бабіша.

