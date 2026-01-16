Парламент Чехии выразил вотум доверия правительству Бабиша

Палата депутатов, нижняя палата чешского парламента, в четверг выразила вотум доверия новому правительству во главе с премьером-популистом Андреем Бабишем.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует iRozlhlas.

Все 108 депутатов от трех коалиционных партий – ANO, SPD и "Автомобилисты" – поддержали правительство. 91 депутат от оппозиции проголосовал против.

Голосование состоялось после 21:00. Депутаты обсуждали вотум доверия в течение рекордных 26 часов чистого времени.

Голосование о доверии кабинету министров Бабиша прошло на 103-й день после парламентских выборов, на которых Бабиш и его движение ANO победили.

Ожидается, что политическое возвращение Бабиша, который был премьером с 2017 по 2021 годы, и его новый союз с двумя новичками в правительстве существенно переосмыслят внешнюю и внутреннюю политику страны.

Напомним, президент Чехии Петр Павел 9 декабря назначил Андрея Бабиша премьер-министром Чехии.

В понедельник, 15 декабря, Павел назначил членов правительства Бабиша.

