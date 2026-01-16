Глава МЗС Латвії: доки Росія не змінить поведінку, підстав для переговорів немає

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що наразі немає підстав для відновлення прямих переговорів з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Браже сказала на спільній зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро пресконференції в Ризі, її цитує "Укрінформ".

За словами латвійської міністерки, зараз Росія навпаки – заявляє, що готова довести до кінця свої стратегічні цілі – тобто знищення України та створення загрози Європі.

"Доки Росія не змінить свої дії, немає підстав для розмов. Тож на цьому етапі ми не ведемо обговорень з цього приводу ані між нами в Балтійському регіоні, ані в інших форматах. І доти, доки Росія не змінить свої дії – не заяви, а саме реальні дії, ми не бачитимемо підстав для предметних розмов із нею", - підкреслила вона.

Водночас у певний момент, коли це стане необхідним, Європа буде готовою призначити переговірника, заявила Браже.

"Ми будемо готові. Але нині дуже складно сказати, про що взагалі міг би говорити такий спеціальний посланник", – додала вона.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середині грудня, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. З позицією Макрона погодилась італійська прем’єрка Джорджа Мелоні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не заперечує проти прямих переговорів європейських держав з Росією.

Однак в Росії не оцінили ідею щодо переговорів з Путіним.