Глава МИД Латвии: пока Россия не изменит поведение, оснований для переговоров нет

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что пока нет оснований для возобновления прямых переговоров с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Браже сказала на совместной со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Риге, ее цитирует"Укринформ".

По словам латвийского министра, сейчас Россия наоборот – заявляет, что готова довести до конца свои стратегические цели – то есть уничтожение Украины и создание угрозы Европе.

"Пока Россия не изменит свои действия, нет оснований для разговоров. Поэтому на данном этапе мы не ведем обсуждений по этому поводу ни между нами в Балтийском регионе, ни в других форматах. И до тех пор, пока Россия не изменит свои действия – не заявления, а именно реальные действия, мы не будем видеть оснований для предметных разговоров с ней", – подчеркнула она.

В то же время в определенный момент, когда это станет необходимым, Европа будет готова назначить переговорщика, заявила Браже.

"Мы будем готовы. Но сейчас очень сложно сказать, о чем вообще мог бы говорить такой специальный посланник", – добавила она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в середине декабря, что Европа должна найти способ непосредственно взаимодействовать с российским лидером. С позицией Макрона согласилась итальянский премьер Джорджа Мелони.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не возражает против прямых переговоров европейских государств с Россией.

Однако в России не оценили идею о переговорах с Путиным.