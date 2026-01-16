В Естонії готують рекордні штрафи за жорстоке поводження з тваринами

В Естонії готуються посилити покарання за жорстоке поводження з тваринами на тлі великої кількості подібних інцидентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Міністерство регіонального розвитку та сільського господарства Естонії підтвердило, що найближчим часом можуть ухвалити зміни до Закону про захист тварин, які значно підвищать розміри штрафів.

Керівниця напрямку здоров'я та благополуччя тварин відділу продовольчої безпеки Кадрі Каугеранд розповіла, що відповідний законопроєкт вже підготовлений.

За її словами, чинні на сьогодні штрафні санкції морально застаріли: вони були встановлені ще в 2000 році і востаннє переглядалися в 2011 році виключно через перехід на євро.

Основна зміна стосується відповідальності юридичних осіб. Якщо зараз максимальний штраф за порушення Закону про захист тварин становить 3200 євро, то після набуття поправками чинності він може зрости в сто разів: до 320 тисяч євро.

Це, за словами Каугеранд, має стати реальним фактором стримування і показати, що жорстоке поводження з тваринами є серйозним правопорушенням.

Посилення торкнеться і фізичних осіб. Штрафні санкції будуть збільшені за вчинення неприпустимих дій щодо тварин, порушення вимог до їх умертвіння, а також за проведення експериментів над тваринами без дозволу або з порушенням встановлених правил.

Максимальний розмір покарання для приватних осіб планується підвищити з 200 до 300 штрафних одиниць.

Нагадаємо, на початку грудня президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який забороняє хутрові ферми, де тварин розводять для виробництва хутра.

А в Словаччині екологи закликали покласти край "масовому винищенню" ведмедів після того, як влада відзвітувала про відстрілювання рекордної кількості цих тварин.