В Эстонии готовят рекордные штрафы за жестокое обращение с животными

В Эстонии готовятся ужесточить наказание за жестокое обращение с животными на фоне большого количества подобных инцидентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии подтвердило, что в ближайшее время могут принять изменения в Закон о защите животных, которые значительно повысят размеры штрафов.

Руководитель направления здоровья и благополучия животных отдела продовольственной безопасности Кадри Каугеранд рассказала, что соответствующий законопроект уже подготовлен.

По ее словам, действующие на сегодня штрафные санкции морально устарели: они были установлены еще в 2000 году и последний раз пересматривались в 2011 году исключительно из-за перехода на евро.

Основное изменение касается ответственности юридических лиц. Если сейчас максимальный штраф за нарушение Закона о защите животных составляет 3200 евро, то после вступления поправок в силу он может вырасти в сто раз: до 320 тысяч евро.

Это, по словам Каугеранд, должно стать реальным фактором сдерживания и показать, что жестокое обращение с животными является серьезным правонарушением.

Ужесточение коснется и физических лиц. Штрафные санкции будут увеличены за совершение недопустимых действий в отношении животных, нарушение требований к их умерщвлению, а также за проведение экспериментов над животными без разрешения или с нарушением установленных правил.

Максимальный размер наказания для частных лиц планируется повысить с 200 до 300 штрафных единиц.

Напомним, в начале декабря президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который запрещает пушные фермы, где животных разводят для производства меха.

А в Словакии экологи призвали положить конец "массовому истреблению" медведей после того, как власти отчитались об отстреле рекордного количества этих животных.