У Польщі заборонили розведення тварин для хутра

Президент Польщі Кароль Навроцький у вівторок підписав закон, який забороняє хутрові ферми, де тварин розводять для виробництва хутра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Нова редакція закону про захист тварин передбачає цілковиту заборону на розведення та вирощування в Польщі хутрових тварин, за винятком кролів, з моменту набрання законом чинності – через 14 днів після опублікування.

Підприємці, які володіють хутровими фермами у Польщі, будуть зобов'язані припинити свою діяльність до кінця 2033 року. При цьому вони до 2031 року зможуть претендувати на компенсацію збитків від держави.

У разі покарання за порушення заборони суд зможе винести рішення про заборону утримання будь-яких тварин або певної категорії тварин на строк від одного до п'яти років.

Коментуючи підписання закону, Навроцький послався на соцопитування, згідно з якими "понад дві третини поляків, включно з мешканцями сіл, підтримують заборону розведення тварин на хутро".

За офіційними даними, Польща є другим у світі та першим у Євросоюзі виробником хутра: у 2024 році вона експортувала близько 1,8 мільйона шкур. Водночас в останні роки хутрова промисловість у країні скорочується.

Нагадаємо, у 2023 році депутати литовського Сейму після запеклих дебатів підтримали заборону в країні хутрових ферм з 2027-го.

У 2019 році королева Британії Єлизавета ІІ першою з королівської родини відмовилася від одягу з натурального хутра.