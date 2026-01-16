Ексглава МЗС Польщі заявив, що іноді Варшава шкодить переговорам щодо України

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що чинна польська влада подекуди шкодить переговорам, які зараз тривають щодо потенційного завершення війни в Україні.

Таку думку він висловив в інтерв’ю RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Польща, часто висловлюючись або вимагаючи бути присутньою за столом, "шкодить справі". Як приклад він навів "оптимістичну" заяву прем’єр-міністра Дональда Туска про те, що США розмістять війська в Україні.

"Польський прем'єр не може говорити такі речі… Американці змінили цю декларацію, про це вже не йдеться, і самі Сполучені Штати її не підписали", – сказав він і додав, що "ми шкодимо справі", коли "беремо на себе якусь роль, щоб продемонструвати свою значущість або те, що ми маємо що сказати".

"У цьому випадку ми дуже нашкодили Україні, жодна інша країна цього не зробила", – оцінив Чапутович.

Він додав, що США та європейські союзники розраховували на те, що Польща – як держава із сучасною армією та значними витратами на озброєння – візьме на себе спільну відповідальність за безпеку Європи разом із Францією, Великою Британією та, можливо, Німеччиною.

За його словами, понад рік тому президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Польщі пропонував тодішньому прем’єру Дональду Туску створити миротворчі сили для України, однак отримав відмову. Чапутович наголосив, що через це очікування щодо ролі Польщі як "активного гравця" не справдилися.

Чапутович оцінив, що роль Польщі як "транспортного хабу" не матиме такого великого значення, коли запанує мир, бо тоді "небо буде відкритим і транспортування відбуватиметься безпосередньо до України".

Він додав, що, проводячи "оборонну, егоїстичну політику, без будь-якого ризику, без реальної підтримки", ми не можемо "вимагати, щоб нас трактували як державу, яка надзвичайно жертвує собою".

У минулому Чапутович вже критикував польський уряд за завчасну відмову від участі у миротворчій місії в Україні.