Экс-глава МИД Польши заявил, что иногда Варшава вредит переговорам по Украине

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что действующая польская власть иногда вредит ведущимся сейчас переговорам о потенциальном завершении войны в Украине.

Такое мнение он высказал в интервью RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Польша, часто высказываясь или требуя присутствовать за столом, "вредит делу". В качестве примера он привел "оптимистическое" заявление премьер-министра Дональда Туска о том, что США разместят войска в Украине.

"Польский премьер не может говорить такие вещи... Американцы изменили эту декларацию, об этом уже не идет речь, и сами Соединенные Штаты ее не подписали", – сказал он и добавил, что "мы вредим делу", когда "берем на себя какую-то роль, чтобы продемонстрировать свою значимость или то, что мы имеем что сказать".

"В этом случае мы очень навредили Украине, ни одна другая страна этого не сделала", – оценил Чапутович.

Он добавил, что США и европейские союзники рассчитывали на то, что Польша – как государство с современной армией и значительными затратами на вооружение – возьмет на себя общую ответственность за безопасность Европы вместе с Францией, Великобританией и, возможно, Германией.

По его словам, более года назад президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Польшу предлагал тогдашнему премьеру Дональду Туску создать миротворческие силы для Украины, однако получил отказ. Чапутович отметил, что из-за этого ожидания относительно роли Польши как "активного игрока" не оправдались.

Чапутович оценил, что роль Польши как "транспортного хаба" не будет иметь такого большого значения, когда воцарится мир, потому что тогда "небо будет открытым и транспортировка будет происходить непосредственно в Украину".

Он добавил, что, проводя "оборонную, эгоистичную политику, без какого-либо риска, без реальной поддержки", мы не можем "требовать, чтобы нас трактовали как государство, которое чрезвычайно жертвует собой".

В прошлом Чапутович уже критиковал польское правительство за заблаговременный отказ от участия в миротворческой миссии в Украине.