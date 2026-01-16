Глава МЗС Литви закликав подумати про участь у навчаннях у Гренландії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив про необхідність розглянути питання про участь литовських військових у навчаннях в Гренландії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського міністра наводить Delfi.

Будріс зазначив, що увага Литви завжди була зосереджена на безпеці НАТО в широкому сенсі – не тільки на східних кордонах або Балтійському морі.

"Нам, безумовно, слід це (участь в навчаннях у Гренландії. – Ред.) обміркувати. У підсумку будуть ці навчання, потім наступні, і ми будемо говорити про цикл навчань. Увага Литви в спілкуванні з союзниками ніколи не була зосереджена тільки на нашому кордоні, тільки на Сувальському коридорі, тільки на Балтійському морі", – заявив він.

За словами міністра, так само як безпека східноєвропейського регіону є справою всього Альянсу, інші країни НАТО також є відповідальністю Литви.

"Литва повинна брати участь у діяльності НАТО тим чи іншим чином..Ми повинні зробити свій внесок. Я думаю, що це питання має бути включене до порядку денного, якщо в цьому є необхідність. Звичайно, у консультації з союзниками і з урахуванням того, наскільки ефективно це буде зроблено", – переконаний він.

Цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".

Тоді уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.