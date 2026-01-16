Глава МИД Литвы призвал подумать об участии в учениях в Гренландии

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о необходимости рассмотреть вопрос об участии литовских военных в учениях в Гренландии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского министра приводит Delfi.

Будрис отметил, что внимание Литвы всегда было сосредоточено на безопасности НАТО в широком смысле – не только на восточных границах или Балтийском море.

"Нам, безусловно, следует это (участие в учениях в Гренландии. – Ред.) обдумать. В итоге будут эти учения, потом следующие, и мы будем говорить о цикле учений. Внимание Литвы в общении с союзниками никогда не было сосредоточено только на нашей границе, только на Сувалкском коридоре, только на Балтийском море", – заявил он.

По словам министра, так же как безопасность восточноевропейского региона является делом всего Альянса, другие страны НАТО также являются ответственностью Литвы.

"Литва должна участвовать в деятельности НАТО тем или иным образом... Мы должны сделать свой вклад. Я думаю, что этот вопрос должен быть включен в повестку дня, если в этом есть необходимость. Конечно, в консультации с союзниками и с учетом того, насколько эффективно это будет сделано", – убежден он.

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".

Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.