FT: в столицях ЄС занепокоєні ідеєю "полегшеного" вступу України, яку готують в Брюсселі

У Брюсселі готують пропозиції щодо радикального перегляду системи вступу до Європейського Союзу, яка могла б прискорити приєднання України, але ця ідея викликала занепокоєння у низці країн-членів.

Про це йдеться у публікації Financial Times, пише "Європейська правда".

Попередній план, який обговорюється, дозволить Україні приєднатися до ЄС, але з набагато меншими повноваженнями щодо прийняття рішень. Наприклад, за словами посадовців, спочатку Україна не матиме прав голосу на самітах лідерів та міністерських зустрічах.

Згідно з пропозиціями, які ще розробляються, Київ отримає поступовий доступ до частин єдиного ринку ЄС, його сільськогосподарських субсидій та внутрішнього фінансування розвитку після досягнення певних етапів після вступу.

Це кардинально змінить правила вступу, узгоджені в 1993 році, які вимагають від країн дотримання величезної кількості нормативних актів ЄС у різних сферах політики і вступ лише після виконання всіх вимог.

"Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів... Ми не підриваємо розширення. Ми розширюємо концепцію розширення", – сказав один із дипломатів-високопосадовців ЄС, ознайомлений із цією концепцією.

"Правила були написані більше 30 років тому. І вони мають бути більш гнучкими. Це момент, який трапляється раз на покоління, і ми маємо ним скористатися", – додав він.

Однак дипломати з країн-членів ЄС та інших країн, які прагнуть приєднатися до Євросоюзу, які брали участь у неформальних обговореннях з комісією щодо цієї пропозиції, заявили, що ця концепція викликає глибоке занепокоєння. Деякі побоюються, що це негативно вплине на майбутню стабільність ЄС, знецінить значення членства та обурить інші країни-кандидати.

"Це пастка, розставлена Путіним і Трампом, і ми потрапляємо в неї", – сказав другий дипломат ЄС, посилаючись на ризик для єдності Євросоюзу.

Велика група чинних членів ЄС, хоча і прагне підтримати Україну, категорично проти будь-яких заходів, які можуть створити лазівки в правилах або встановити дворівневу систему членства, заявили чотири дипломати ЄС.

"Спробуйте нав’язати це державам-членам, і вони ніколи цього не приймуть", – сказав високопосадовець ЄС, попередивши, що це спричинить шкідливий розрив між Брюсселем і державами-членами.

Інші посадовці заявили, що будь-які кроки з метою коригування процесу розширення також порушать амбіції інших кандидатів на вступ і породять ширші питання щодо взаємодії ЄС зі своїми близькими сусідами.

Чорногорія та Албанія найближчі до набуття членства з точки зору прогресу в проходженні розділів і можуть відчувати, що їм пропонують менш привабливу винагороду, заявили троє з семи співрозмовників видання.

Це також викличе питання про те, чи буде запропоновано таку ж "полегшену" опцію розширення іншим державам, які за останні роки досягли незначного прогресу або взагалі не досягли прогресу в напрямку членства.

Нагадаємо, Україна розраховує, що у перемовинах про вступ до Євросоюзу їй не буде виставлено додаткових чи надмірних вимог.

Україна та Європейська комісія розглядають український вступ до ЄС як гарантію безпеки у разі завершення бойових дій з РФ.