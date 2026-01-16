FT: в столицах ЕС обеспокоены идеей "облегченного" вступления Украины, которую готовят в Брюсселе

В Брюсселе готовят предложения по радикальному пересмотру системы вступления в Европейский Союз, которая могла бы ускорить присоединение Украины, но эта идея вызвала беспокойство в ряде стран-членов.

Об этом говорится в публикации Financial Times, пишет "Европейская правда".

Предварительный план, который обсуждается, позволит Украине присоединиться к ЕС, но с гораздо меньшими полномочиями по принятию решений. Например, по словам чиновников, сначала Украина не будет иметь прав голоса на саммитах лидеров и министерских встречах.

Согласно предложениям, которые еще разрабатываются, Киев получит постепенный доступ к частям единого рынка ЕС, его сельскохозяйственных субсидий и внутреннего финансирования развития после достижения определенных этапов после вступления.

Это кардинально изменит правила вступления, согласованные в 1993 году, которые требуют от стран соблюдения огромного количества нормативных актов ЕС в различных сферах политики и вступление только после выполнения всех требований.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер... Мы не подрываем расширение. Мы расширяем концепцию расширения", – сказал один из дипломатов-чиновников ЕС, ознакомленный с этой концепцией.

"Правила были написаны более 30 лет назад. И они должны быть более гибкими. Это момент, который случается раз в поколение, и мы должны им воспользоваться", – добавил он.

Однако дипломаты из стран-членов ЕС и других стран, стремящихся присоединиться к Евросоюзу, которые участвовали в неформальных обсуждениях с комиссией по этому предложению, заявили, что эта концепция вызывает глубокое беспокойство. Некоторые опасаются, что это негативно повлияет на будущую стабильность ЕС, обесценит значение членства и возмутит другие страны-кандидаты.

"Это ловушка, расставленная Путиным и Трампом, и мы попадаем в нее", – сказал второй дипломат ЕС, ссылаясь на риск для единства блока.

Большая группа существующих членов ЕС, хотя и стремится поддержать Украину, категорически против любых мер, которые могут создать лазейки в правилах или установить двухуровневую систему членства, заявили четыре дипломата ЕС.

"Попробуйте навязать это государствам-членам, и они никогда этого не примут", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, предупредив, что это повлечет вредный разрыв между Брюсселем и государствами-членами.

Другие чиновники заявили, что любые шаги с целью корректировки процесса расширения также нарушат амбиции других кандидатов на вступление и породят более широкие вопросы по взаимодействию ЕС со своими близкими соседями.

Черногория и Албания ближе всего к обретению членства с точки зрения прогресса в прохождении разделов и могут чувствовать, что им предлагают менее привлекательное вознаграждение, заявили трое из семи собеседников издания.

Это также вызовет вопрос о том, будет ли предложена такая же "облегченная" опция расширения другим государствам, которые за последние годы достигли незначительного прогресса или вообще не достигли прогресса в направлении членства.

Напомним, Украина рассчитывает, что в переговорах о вступлении в Евросоюз ей не будет выставлено дополнительных или чрезмерных требований.

Украина и Европейская комиссия рассматривают украинское вступление в ЕС как гарантию безопасности в случае завершения боевых действий с РФ.