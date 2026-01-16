Сенаторка США: риторика Трампа щодо Гренландії грає на руку Путіну

Американська сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін заявила, що риторика Дональда Трампа із погрозами щодо взяття Гренландії під контроль "завдає реальної шкоди не тільки відносинам з Гренландією і з Данією, але й власній національній безпеці Америки".

Заяву сенаторки наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Шахін, коментарі Трампа "підривають десятиліття важко завойованої довіри між союзниками і послаблюють почуття безпеки, яке з нею пов'язане, а така риторика грає на руку нашим найбільшим супротивникам, Росії та Китаю".

"Владімір Путін вітатиме будь-який крок, який розколе НАТО або відволіче увагу і ресурси від України", – підкреслила вона.

За словами сенаторки, якщо чинна адміністрація США дійсно хоче обмежити вплив Росії в Арктиці та за її межами, "найефективніший спосіб зробити це – перемогти Владіміра Путіна в Україні".

"І саме тому поточна дискусія щодо Гренландії має так мало сенсу", – додала Шахін.

14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.