Сенатор США: риторика Трампа по Гренландии играет на руку Путину

Американский сенатор от Демократической партии Джин Шахин заявила, что риторика Дональда Трампа с угрозами о взятии Гренландии под контроль "наносит реальный ущерб не только отношениям с Гренландией и с Данией, но и собственной национальной безопасности Америки".

Заявление сенатора приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Шахин, комментарии Трампа "подрывают десятилетия с трудом завоеванного доверия между союзниками и ослабляют чувство безопасности, которое с ней связано, а такая риторика играет на руку нашим крупнейшим противникам, России и Китаю".

"Владимир Путин будет приветствовать любой шаг, который расколет НАТО или отвлечет внимание и ресурсы от Украины", – подчеркнула она.

По словам сенатора, если действующая администрация США действительно хочет ограничить влияние России в Арктике и за ее пределами, "самый эффективный способ сделать это – победить Владимира Путина в Украине".

"И именно поэтому текущая дискуссия по Гренландии имеет так мало смысла", – добавила Шахин.

14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс поспособствовать этому.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.