Кремль вважає позитивом готовність деяких європейських країн відновити діалог

В Кремлі заявили, що вважають заяви лідерів деяких європейських держав відновити діалог з Росією "позитивними".

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав кремлівський речник Дмитрій Пєсков, якого цитує AFP.

Пєсков зазначив, що у Кремлі "взяли до відома заяви, зроблені в останні дні низкою європейських лідерів".

"Якщо це дійсно відображає стратегічне бачення європейців, то це позитивна еволюція їхньої позиції", – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середині грудня, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. З позицією Макрона погодилась італійська прем’єрка Джорджа Мелоні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не заперечує проти прямих переговорів європейських держав з Росією.

Водночас у Великій Британії проти поновлення прямих переговорів з Путіним.