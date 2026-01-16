Кремль считает позитивом готовность некоторых европейских стран возобновить диалог

В Кремле заявили, что считают заявления лидеров некоторых европейских государств возобновить диалог с Россией "положительными".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал кремлевский представитель Дмитрий Песков, которого цитирует AFP.

Песков отметил, что в Кремле "приняли к сведению заявления, сделанные в последние дни рядом европейских лидеров".

"Если это действительно отражает стратегическое видение европейцев, то это положительная эволюция их позиции", – добавил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в середине декабря, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером. С позицией Макрона согласилась итальянский премьер Джорджа Мелони.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не возражает против прямых переговоров европейских государств с Россией.

В то же время в Великобритании выступают против возобновления прямых переговоров с Путиным.