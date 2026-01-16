Італійський міністр про європейські війська у Гренландії: це як початок анекдоту

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що не бачить потреби у тому, щоб відправляти війська до Гренландії на тлі того, як низка європейських країн вже ухвалила таке рішення.

Заяву італійського міністра наводить ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Крозетто вказав на мізерну кількість військових, яких європейські країни вирішили відправити на арктичний острів.

"Що можуть зробити сто, двісті чи триста солдатів будь-якої національності? Це схоже на початок анекдоту", – сказав він.

Він зазначив, що Італія не відправить свої війська на цю територію, а також запропонував НАТО координувати позиції різних країн з цього питання.

Цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".

Тоді уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.