Итальянский министр о европейских войсках в Гренландии: это как начало анекдота

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что не видит необходимости в том, чтобы отправлять войска в Гренландию на фоне того, как ряд европейских стран уже принял такое решение.

Заявление итальянского министра приводит ANSA, сообщает "Европейская правда".

В частности, Крозетто указал на мизерное количество военных, которых европейские страны решили отправить на арктический остров.

"Что могут сделать сто, двести или триста солдат любой национальности? Это похоже на начало анекдота", – сказал он.

Он отметил, что Италия не отправит свои войска на эту территорию, а также предложил НАТО координировать позиции разных стран по этому вопросу.

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".

Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.