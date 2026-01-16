Президент Євроради скасував візит у Бразилію через відкладений авіарейс

Президент Європейської ради Антоніу Кошта був вимушений скасувати візит у Бразилію, запланований на 16 січня, через те, що рейс літака, на якому він мав летіти, відклали на 13 годин.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з ситуацією посадовець ЄС.

"Президент Кошта не зможе взяти участь у тристоронній зустрічі з президентами Лулою да Сілвою та фон дер Ляєн сьогодні в Ріо-де-Жанейро через те, що його авіарейс перенесли. Однак він візьме участь у церемонії підписання угоди ЄС-Меркосур в Асунсьйоні, Парагвай, яка відбудеться завтра", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він уточнив, що Антоніу Кошта, як і зазвичай, користується регулярними авіарейсами.

"Рейс був затриманий через технічні проблеми, але на 13 годин, що фактично є скасуванням", – уточнив європейський посадовець.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Європейської ради Антоніу Кошта разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн візьмуть участь у церемонії підписання угоди ЄС-Меркосур у Парагваї 17 січня 2026 року.

Напередодні церемонії, 16 січня, Кошта та фон дер Ляєн мали разом відвідати Ріо-де-Жанейро для зустрічі з президентом Бразилії Лулою да Сілвою.

У той самий час в Європарламенті через торговельну угоду між ЄС та Меркосур готують четверту спробу вотуму недовіри президентці Єврокомісії.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.