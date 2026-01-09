У Європарламенті готують четверту спробу вотуму недовіри президентці Єврокомісії

За даними ультраправої групи "Патріоти за Європу", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, зіткнеться з вотумом недовіри через торговельну угоду з МЕРКОСУР у найближчі тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Голова "Патріотів", французький політик Жордан Барделла, оголосив про план вотуму недовіри в четвер увечері на X. Його партія, "Національний фронт", виступає проти торговельної угоди між ЄС і південноамериканським блоком МЕРКОСУР, яку підтримує фон дер Ляєн. У п'ятницю кваліфікована більшість країн-членів ЄС схвалила довгоочікувану торговельну угоду, проти якої виступила Франція.

"Сподіваємося, що ми подамо його [вотум недовіри] на голосування під час січневої сесії", – повідомив Politico високопоставлений представник "Патріотів".

Після подання пропозиції юридична команда парламенту перевірить її, і якщо вона буде схвалена, президентка парламенту Роберта Метсола зв'яжеться з усіма депутатами Європарламенту з деталями.

Якщо слідувати сценарію попередніх пропозицій про висловлення недовіри, дебати, ймовірно, відбудуться в понеділок, 19 січня, а голосування – у четвер, 22 січня.

Для винесення пропозиції про вотум недовіри необхідна підтримка 72 депутатів. Оскільки "Патріоти" мають 82 депутати, їм не потрібна підтримка інших політичних груп.

Пропозиція, яка в разі успіху призведе до відставки фон дер Ляєн і всіх 26 її комісарів, майже напевно провалиться, оскільки для її прийняття необхідна дві третини голосів.

Раніше вже було три спроби усунути фон дер Ляєн шляхом голосування про недовіру – дві з них були ініційовані ультраправими, а одна – ультралівими. Усі вони зазнали невдачі.

Більше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Орбан та комуністи проти Урсули фон дер Ляєн: чи зможуть "збити" проукраїнську очільницю ЄК.