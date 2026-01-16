Президент Евросовета отменил визит в Бразилию из-за отложенного авиарейса

Президент Европейского совета Антониу Кошта был вынужден отменить визит в Бразилию, запланированный на 16 января, из-за того, что рейс самолета, на котором он должен был лететь, отложили на 13 часов.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил знакомый с ситуацией чиновник ЕС.

Кошта не смог осуществить визит в Бразилию из-за того, что его авиарейс перенесли.

"Президент Кошта не сможет принять участие в трехсторонней встрече с президентами Лулой да Силвой и фон дер Ляйен сегодня в Рио-де-Жанейро из-за того, что его авиарейс перенесли. Однако он примет участие в церемонии подписания соглашения ЕС-Меркосур в Асунсьоне, Парагвай, которая состоится завтра", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он уточнил, что Антониу Кошта, как обычно, пользуется регулярными авиарейсами.

"Рейс был задержан из-за технических проблем, но на 13 часов, что фактически является отменой", – уточнил европейский чиновник.

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейского совета Антониу Кошта вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен примут участие в церемонии подписания соглашения ЕС-Меркосур в Парагвае 17 января 2026 года.

Накануне церемонии, 16 января, Кошта и фон дер Ляйен должны были вместе посетить Рио-де-Жанейро для встречи с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

В то же время в Европарламенте из-за торгового соглашения между ЕС и Меркосур готовят четвертую попытку вотума недоверия президенту Еврокомиссии.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.