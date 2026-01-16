Президент Чехії розповів, як його країна може допомогти Україні в енергетичній сфері

Президент Чехії Петр Павел розповів про те, як його країна може допомогти Україні на тлі систематичних російських ударів по енергетиці.

Про це він сказав під час пресконференції зі своїм українським візаві Володимиром Зеленським, пише кореспондентка "Європейської правди".

Павел зазначив, що Чехія може запропонувати Україні підтримку чеських компаній, що працюють в енергетичній галузі, зокрема однієї, яка займається видобутком газу та будівництвом енергетичних об'єктів.

"Тож, сподіваємося, це може бути використано для подолання наслідків обстрілів. Можливо, є шанс поставити мобільні котельні або генератори, щоб знайти швидкі рішення", – сказав чеський президент.

Також він розповів, що раніше Чехія надала Україні генератори для енергетичної системи, а також когенераційні установки, що "дозволило хоча б частково покрити потреби в опаленні та зменшити вплив обстрілів на цивільне населення".

"Росія явно намагається підірвати здатність українців до оборони, використовуючи низькі температури", – підсумував Павел.

Зазначимо, на тлі російських ударів по українській критичній інфраструктурі міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що МЗС спільно із Міністерством енергетики скликає енергетичний "Рамштайн".

За словами Зеленського, Україна очікує від цього "Рамштайну" "швидкі постачання того, що є у партнерів".

Нещодавно український президент заявив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Також буде утворений штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно.