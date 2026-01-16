Президент Чехии рассказал, как его страна может помочь Украине в энергетической сфере

Президент Чехии Петр Павел рассказал о том, как его страна может помочь Украине на фоне систематических российских ударов по энергетике.

Об этом он сказал во время пресс-конференции со своим украинским визави Владимиром Зеленским, пишет корреспондент "Европейской правды".

Павел отметил, что Чехия может предложить Украине поддержку чешских компаний, работающих в энергетической отрасли, в частности одной, которая занимается добычей газа и строительством энергетических объектов.

"Поэтому, надеемся, это может быть использовано для преодоления последствий обстрелов. Возможно, есть шанс поставить мобильные котельные или генераторы, чтобы найти быстрые решения", – сказал чешский президент.

Также он рассказал, что ранее Чехия предоставила Украине генераторы для энергетической системы, а также когенерационные установки, что "позволило хотя бы частично покрыть потребности в отоплении и уменьшить влияние обстрелов на гражданское население".

"Россия явно пытается подорвать способность украинцев к обороне, используя низкие температуры", – подытожил Павел.

Отметим, на фоне российских ударов по украинской критической инфраструктуре министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что МИД совместно с Министерством энергетики созывает энергетический "Рамштайн".

По словам Зеленского, Украина ожидает от этого "Рамштайна" "быстрых поставок того, что есть у партнеров".

Недавно украинский президент заявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Также будет образован штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно.