Зеленський розповів, для чого потрібний енергетичний "Рамштайн"

Президент Володимир Зеленський розповів про свої очікування від енергетичного "Рамштайну".

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, пише кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський розповів, що енергетичний "Рамштайн" – це майданчик, на котрому "треба домовлятись" про продовження енергетичної підтримки для України.

"Від "Рамштайну" ми чекаємо швидкі постачання того, що у наших партнерів є", – наголосив він.

Водночас у Міністерстві закордонних справ зазначили, що ця зустріч запланована онлайн.

У ній візьмуть участь від української сторони прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль.

Наразі конкретна дата ще не відома.

Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що МЗС спільно з Міністерством енергетики скликає енергетичний "Рамштайн".

Зазначимо, внаслідок систематичних ударів РФ по критичній інфраструктурі президент Володимир Зеленський заявив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Також буде утворений штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно.

Також він розраховує на пришвидшення з боку США і Європа передачі Україні пакетів допомоги після останніх масованих ударів РФ.

У понеділок, 12 січня, відбулось ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, в ході якого обговорювали масовані російські удари по енергетиці, а також застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".