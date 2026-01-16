Британия хочет перенять опыт Украины в борьбе с дронами

Великобритания стремится перенять опыт Украины в противодействии дронам, чтобы применить его против беспилотников, которые доставляют оружие и наркотики в британские тюрьмы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Вице-премьер-министр Дэвид Лэмми прибыл в Украину, чтобы увидеть, как технологии, применяемые для сбивания российских дронов, могут быть применены к британским тюрьмам.

"Я поручил британским тюрьмам перенять опыт Украины в борьбе с дронами. Мы знаем, что дроны в тюрьмах представляют прямую угрозу национальной безопасности, и поэтому мы решительно боремся с этими бандами, инвестируя миллионы в безопасность и новейшие технологии", – сказал вице-премьер-министр.

За последние пять лет количество инцидентов с дронами в британских тюрьмах выросло на 1140%. Осенью журналисты Sky News зафиксировали, как дроны доставляли пакеты с наркотиками в HMP Wandsworth, мужскую тюрьму на юге Лондона.

Великобритания оказала помощь для увеличения поставок дронов в Украину, выделив 350 млн фунтов стерлингов в 2025 году. Из этой суммы 6,5 млн фунтов стерлингов идут на исследования и разработку дронов, а также на новые технологии, которые позволят персоналу британских тюрем лучше выявлять и сбивать дроны.

Как писали, в пятницу в Киев прибыла британская делегация, в частности заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми.

Напомним, ранее министр обороны Британии Джон Хили сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.