Прем'єрка Литви вимагає відставки керівниці LRT після інциденту із головою "Зорі Німану"

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що очільниця литовського національного мовника LRT має піти у відставку після інциденту із головою "Зорі Німану" Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Мова йде про інцидент, коли LRT оголосило, що Жемайтайтіса більше не будуть запрошувати на прямі ефіри, а згодом назвало таке рішення помилкою.

Після цього Ругінене заявила, що Моніка Гарбачюскайте-Будріене, глава мовника, повинна піти у відставку.

"Тепер це вже розв’язане питання", – сказала вона.

Хоча глава уряду підкреслює, що добре, що директорка LRT визнала помилку, вона каже, що цього недостатньо.

"Чудово, що вона визнала свою помилку. Як я вже казала, помилки – це частина життя. Але ми говоримо про особливо чутливе питання, свободу слова, коли понад 10 тисяч людей стояли на морозі, борючись і підтримуючи її за свободу слова. А вчорашні події показали, що всім просто плюнули в обличчя. І це демонструє, що, так, Рада LRT сьогодні дійсно має рацію", – зазначила прем’єрка.

Вона назвала цей інцидент "дуже серйозною помилкою"

"Жемайтайтіс – це окреме питання. Але ми не говоримо про особистість, ми не говоримо про прізвище. Якщо ви наважуєтеся публічно давати такі вказівки своїм співробітникам, то як було раніше, чого ми не бачили і не чули? Тепер, вірити, що все було інакше і що це поодинокий випадок – я не знаю", – додала вона.

За інформацією LRT, таке рішення щодо голови "Зорі Німану" було прийнято після того, як Комісія з етики та процедур Сейму визнала, що Жемайтайтіс порушив положення Кодексу поведінки державних політиків своїми попередніми заявами, спрямованими проти державного мовника.

Також враховується той факт, що на початку грудня минулого року політика було визнано винним у розпалюванні ненависті та баналізації Голокосту.

Зазначимо, у грудні 2025 року Сейм схвалив поправки до закону, які спростили б звільнення керівника LRT.

На тлі цього у столиці Литви Вільнюсі 17 грудня ввечері поновився протест проти поправок до законодавства, у яких вбачають загрозу для незалежності суспільного мовника LRT.

Того ж вечора у Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.

