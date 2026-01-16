Премьер-министр Литвы требует отставки руководительницы LRT после инцидента с главой "Зори Ниману"

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что глава литовского национального вещателя LRT должна уйти в отставку после инцидента с председателем "Зори Ниману" Ремигиусом Жемайтайтисом.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Речь идет об инциденте, когда LRT объявило, что Жемайтайтиса больше не будут приглашать на прямые эфиры, а впоследствии назвало такое решение ошибкой.

После этого Ругинене заявила, что Моника Гарбачюскайте-Будриене, глава вещателя, должна уйти в отставку.

"Теперь это уже решенный вопрос", – сказала она.

Хотя глава правительства подчеркивает, что хорошо, что директор LRT признала ошибку, она говорит, что этого недостаточно.

"Замечательно, что она признала свою ошибку. Как я уже говорила, ошибки – это часть жизни. Но мы говорим об особенно чувствительном вопросе, свободе слова, когда более 10 тысяч человек стояли на морозе, борясь и поддерживая ее за свободу слова. А вчерашние события показали, что всем просто плюнули в лицо. И это демонстрирует, что, да, Совет LRT сегодня действительно прав", – отметила премьер.

Она назвала этот инцидент "очень серьезной ошибкой".

"Жемайтайтис – это отдельный вопрос. Но мы не говорим о личности, мы не говорим о фамилии. Если вы решаетесь публично давать такие указания своим сотрудникам, то как было раньше, чего мы не видели и не слышали? Теперь, верить, что все было иначе и что это единичный случай – я не знаю", – добавила она.

По информации LRT, такое решение в отношении председателя "Зори Ниману" было принято после того, как Комиссия по этике и процедурам Сейма признала, что Жемайтайтис нарушил положения Кодекса поведения государственных политиков своими предыдущими заявлениями, направленными против государственного вещателя.

Также учитывается тот факт, что в начале декабря прошлого года политик был признан виновным в разжигании ненависти и банализации Холокоста.

Отметим, в декабре 2025 года Сейм одобрил поправки к закону, которые упростили бы увольнение руководителя LRT.

На фоне этого в столице Литвы Вильнюсе 17 декабря вечером возобновился протест против поправок к законодательству, в которых видят угрозу для независимости общественного вещателя LRT.

В тот же вечер в Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства о LRT Сейм смог одобрить поправку, где упоминается кот одной из депутатов.

