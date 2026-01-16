У Британії вперше піднявся в повітря автономний військовий вертоліт

Британський Королівський флот повідомив, що його перший повнорозмірний автономний вертоліт, призначений для відстеження підводних човнів і виконання інших ризикованих місій в умовах зростаючої напруженості в Північній Атлантиці, здійснив свій перший політ.

Про це повідомив британський Королівський флот, передає "Європейська правда".

Автономний вертоліт під назвою Proteus успішно завершив короткий тестовий політ.

Розроблений в рамках програми вартістю 60 млн фунтів (близько $80,4 млн), він мав ключове значення для захисту Великої Британії та союзників по НАТО від "змінюваних загроз" в Північній Атлантиці.

Фото: Х

Військово-морські сили заявили, що Proteus призначений для протичовнової війни, морського патрулювання та відстеження підводних суден.

"Proteus – кардинальна зміна в тому, як морська авіація може забезпечити стійкість, адаптивність і дальність дії, виконуючи нудні, брудні і небезпечні місії в складних умовах, не піддаючи ризику операторів-людей", – сказав Найджел Колман, керівний директор Leonardo Helicopters.

У грудні 2024 року британська армія успішно провела випробування нової лазерної зброї, здатної знищувати дрони.

Вона працює, спрямовуючи інтенсивний промінь інфрачервоного світла у вигляді енергії на ціль за допомогою передових датчиків і систем відстеження, які підтримують фіксацію і точність в режимі реального часу.

Влітку стало відомо, що Британія закупить 12 нових стелс-винищувачів F-35A та приєднається до місії НАТО з використання літаків подвійного призначення для транспортування ядерної зброї.

У листопаді Британія уклала контракт на суму 316 млн фунтів (близько $413 млн) з компанією MBDA UK, яка спеціалізується на виробництві ракетних систем, щодо постачання лазерних систем DragonFire для Королівського флоту.

А віцепрем'єр-міністр Девід Леммі заявив, що Британія прагне перейняти досвід України у протидії дронам, щоб застосувати його проти безпілотників, які доставляють зброю та наркотики до британських в'язниць.