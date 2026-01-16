В Великобритании впервые поднялся в воздух автономный военный вертолет

Британский Королевский флот сообщил, что его первый полноразмерный автономный вертолет, предназначенный для отслеживания подводных лодок и выполнения других рискованных миссий в условиях растущей напряженности в Северной Атлантике, совершил свой первый полет.

Об этом сообщил британский Королевский флот, передает "Европейская правда".

Автономный вертолет под названием Proteus успешно завершил короткий тестовый полет.

Разработанный в рамках программы стоимостью 60 млн фунтов (около $80,4 млн), он имел ключевое значение для защиты Великобритании и союзников по НАТО от "изменяющихся угроз" в Северной Атлантике.

Фото: Х

Военно-морские силы заявили, что Proteus предназначен для противолодочной войны, морского патрулирования и отслеживания подводных судов.

"Proteus – кардинальное изменение в том, как морская авиация может обеспечить устойчивость, адаптивность и дальность действия, выполняя скучные, грязные и опасные миссии в сложных условиях, не подвергая риску операторов-людей", – сказал Найджел Колман, управляющий директор Leonardo Helicopters.

В декабре 2024 года британская армия успешно провела испытания нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны.

Оно работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в виде энергии на цель с помощью передовых датчиков и систем отслеживания, которые поддерживают фиксацию и точность в режиме реального времени.

Летом стало известно, что Великобритания закупит 12 новых стелс-истребителей F-35A и присоединится к миссии НАТО по использованию самолетов двойного назначения для транспортировки ядерного оружия.

В ноябре Великобритания заключила контракт на сумму 316 млн фунтов (около $413 млн) с компанией MBDA UK, которая специализируется на производстве ракетных систем, на поставку лазерных систем DragonFire для Королевского флота.

А вице-премьер-министр Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания стремится перенять опыт Украины в противодействии дронам, чтобы применить его против беспилотников, которые доставляют оружие и наркотики в британские тюрьмы.