У Польщі звинуватили чотирьох українців і росіянина у диверсії на користь РФ

У Польщі звинуватили п’ятьох чоловіків в скоєнні або організації диверсій з метою відправлення вибухових посилок до Великої Британії, США, Канади та інших країн.

Про це заявила Національна прокуратура Польщі, пише "Європейська правда".

У разі визнання їх винними їм загрожує довічне ув'язнення.

Чотирьом українцям та одному росіянину пред'явили звинувачення "у діях від імені розвідувальних служб Російської Федерації".

Їх звинуватили у вчиненні або підготовці диверсій проти логістичної та авіаційної інфраструктури, йдеться в заяві прокуратури.

У заяві зазначили, що один із них, Владислав Д., планував підготувати посилки з прихованими запальними пристроями та вибухівкою і відправити їх до Великої Британії та Польщі.

Інший, В'ячеслав С., планував "майбутні диверсійні дії", включно із відправкою двох тестових посилок до США та Канади.

Третій, Владислав Б., був звинувачений в отриманні, зберіганні та транспортуванні посилок між столицею Литви Вільнюсом і центральним містом Каунасом.

Прокурори заявили, що подали п'ять обвинувальних актів до суду, який тепер візьметься за цю справу.

"Обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення", – заявив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак.

Речник Міністерства закордонних справ України повідомив Reuters, що підозрювані були ідентифіковані та затримані у співпраці з українською владою.

Він закликав українських громадян ігнорувати "обіцянки легких грошей" від російської розвідки.

У вересні у Литві оголосили про викриття групи осіб, що планували чотири теракти у різних країнах Європи. За даними слідства, в липні 2024 року громадянин Литви Александрас Шурановас у співпраці зі спільниками відправив з Вільнюса поштовими сервісами чотири посилки із саморобними вибуховими пристроями.

Дві спрямували до Британії через DHL, дві – до Польщі сервісом DPD, де доставка здійснювалася вантажівками. Посилки, відправлені через DHL, загорілися – одна в аеропорту Лейпцига, ще одна – вже на складі у Бірмінгемі. З відправлених до Польщі одна загорілася у фурі, а в іншій пристрій не спрацював.

У литовському досудовому розслідуванні щодо відправлення посилок з вибуховими пристроями через великі поштові сервіси підозрюваними є 16 осіб.

ЗМІ ще раніше повідомили, що слідство бачить ознаки причетності спецслужб Росії до інцидентів.