В Польше обвинили четырех украинцев и россиянина в диверсии в пользу РФ

В Польше обвинили пятерых мужчин в совершении или организации диверсий с целью отправки взрывных посылок в Великобританию, США, Канаду и другие страны.

Об этом заявила Национальная прокуратура Польши, пишет "Европейская правда".

В случае признания их виновными им грозит пожизненное заключение.

Четырем украинцам и одному россиянину предъявили обвинение "в действиях от имени разведывательных служб Российской Федерации".

Их обвинили в совершении или подготовке диверсий против логистической и авиационной инфраструктуры, говорится в заявлении прокуратуры.

В заявлении отметили, что один из них, Владислав Д., планировал подготовить посылки со скрытыми зажигательными устройствами и взрывчаткой и отправить их в Великобританию и Польшу.

Другой, Вячеслав С., планировал "будущие диверсионные действия", включая отправку двух тестовых посылок в США и Канаду.

Третий, Владислав Б., был обвинен в получении, хранении и транспортировке посылок между столицей Литвы Вильнюсом и центральным городом Каунасом.

Прокуроры заявили, что подали пять обвинительных актов в суд, который теперь займется этим делом.

"Обвиняемым грозит пожизненное заключение", – заявил спикер Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак.

Представитель Министерства иностранных дел Украины сообщил Reuters, что подозреваемые были идентифицированы и задержаны в сотрудничестве с украинскими властями.

Он призвал украинских граждан игнорировать "обещания легких денег" от российской разведки.

В сентябре в Литве объявили о разоблачении группы лиц, планировавших четыре теракта в разных странах Европы. По данным следствия, в июле 2024 года гражданин Литвы Александрас Шурановас в сотрудничестве с сообщниками отправил из Вильнюса почтовыми службами четыре посылки с самодельными взрывными устройствами.

Две направили в Великобританию через DHL, две – в Польшу сервисом DPD, где доставка осуществлялась грузовиками. Посылки, отправленные через DHL, загорелись – одна в аэропорту Лейпцига, еще одна – уже на складе в Бирмингеме. Из отправленных в Польшу одна загорелась в фуре, а в другой устройство не сработало.

В литовском досудебном расследовании по отправке посылок с взрывными устройствами через крупные почтовые службы подозреваемыми являются 16 человек.

СМИ ранее сообщили, что следствие видит признаки причастности спецслужб России к инцидентам.