Экс-премьер Великобритании вошел в созданный Трампом Совет мира в Газе

В пятницу Белый дом объявил о создании Совета мира для управления восстановлением сектора Газа, в который вошли ряд политиков, в частности экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили на сайте Белого дома.

Совет мира в Газе возглавит сам президент США Дональд Трамп. Также в его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель американского лидера Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Всемирного банка Аджай Банга, предприниматель Марк Роуэн и советник по национальной безопасности США Роберт Габриэль.

Совет будет координировать привлечение международных ресурсов и инвестиций и осуществлять надзор за восстановлением Газы.

Отдельно США создали Национальный комитет по управлению Газой (NCAG), который возглавил представитель палестинской автономной администрации Али Шаат. Этот комитет будет восстанавливать работу государственных служб и гражданских институтов в Газе.

Как говорится на сайте Белого дома, Совет мира будет играть ключевую роль в выполнении 20 пунктов плана Трампа по Газе, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и подотчетность в переходе Газы от конфликта к миру и развитию.

Напомним, в октябре американский президент Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Позже Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении договоренностей, достигнутых при содействии администрации Трампа и ближневосточных посредников. После этого США провели переговоры с израильской стороной.

В конце октября президент США встал на защиту решения Израиля о возобновлении ударов по группировке ХАМАС в секторе Газа.