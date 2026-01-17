Німеччина виділила 60 млн євро на енергетичну підтримку України

Німеччина оголосила про виділення 60 млн євро на зимову та енергетичну підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X.

Нову енергетичну допомогу від Німеччини спрямують на зміцнення систем опалення та теплопостачання, повідомив Сибіга.

I highly appreciate Germany’s additional €60 million package for winter and energy support for Ukraine, announced today by my friend and colleague @AussenMinDE @JoWadephul.



This assistance will help keep our people warm and protected by strengthening heating and heat supply… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 16, 2026

"Ця допомога допоможе забезпечити тепло та захист наших людей шляхом зміцнення систем опалення та теплопостачання – з особливою увагою до прифронтових регіонів. Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини", – написав глава українського МЗС.

Нагадаємо, на тлі російських ударів по українській критичній інфраструктурі міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що МЗС спільно із Міністерством енергетики скликає енергетичний "Рамштайн".

За словами Зеленського, Україна очікує від цього "Рамштайну" "швидкі постачання того, що є у партнерів".

Свою допомогу у сфері енергетики вже запропонувала Чехія.

Нещодавно український президент заявив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Також буде утворений штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно.