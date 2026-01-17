Германия выделила 60 млн евро на энергетическую поддержку Украины

Германия объявила о выделении 60 млн евро на зимнюю и энергетическую поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X.

Новую энергетическую помощь от Германии направят на укрепление систем отопления и теплоснабжения, сообщил Сибига.

"Эта помощь поможет обеспечить тепло и защиту наших людей путем укрепления систем отопления и теплоснабжения – с особым вниманием к прифронтовым регионам. Мы ценим непоколебимую солидарность Германии", – написал глава украинского МИД.

Напомним, на фоне российских ударов по украинской критической инфраструктуре министр иностранных дел Андрей Сыбига заявил, что МИД совместно с Министерством энергетики созывает энергетический "Рамштайн".

По словам Зеленского, Украина ожидает от этого „Рамштайна" "быстрых поставок того, что есть у партнеров".

Свою помощь в сфере энергетики уже предложила Чехия.

Недавно украинский президент заявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Также будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно.