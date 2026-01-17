У Данії та Гренландії готуються до масштабних протестів проти зазіхань Трампа 

У суботу по всій Данії та Гренландії заплановані масштабні демонстрації на знак протесту проти планів президента США Дональда Трампа захопити арктичний острів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє данський суспільний мовник DR.

За даними організаторів акцій, тисячні мітинги відбудуться у Копенгагені, Орхусі, Ольборзі, Оденсе та столиці Гренландії Нууку.

Фото: DR / Amalia Lynge Pedersen

"Мета полягає в тому, щоб надіслати чітке та єдине послання про повагу до демократії та основних прав людини у Гренландії", – йдеться на вебсайті асоціації гренландців Данії Uagut.

За словами організаторів, демонстрація в Нууку має розпочатися о 15:00 за Гринвічем. На знак протесту проти планів Сполучених Штатів взяти під контроль Гренландію учасники акції пройдуть маршем до консульства США з гренландськими прапорами.

Люди вже почали збиратися на площі Rådhuspladsen у Копенгагені. Гасло мітингу – "Руки геть від Гренландії!".

Фото: DR / Emil Helms/Ritzau Scanpix

Протестувальники планують пройти маршем до посольства США у Данії.

Нагадаємо, 14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.