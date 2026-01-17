В Дании и Гренландии готовятся к масштабным протестам против посягательств Трампа

В субботу по всей Дании и Гренландии запланированы масштабные демонстрации в знак протеста против планов президента США Дональда Трампа захватить арктический остров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает датский общественный вещатель DR.

По данным организаторов акций, тысячные митинги состоятся в Копенгагене, Орхусе, Ольборге, Оденсе и столице Гренландии Нууку.

"Цель состоит в том, чтобы послать четкий и единый сигнал об уважении к демократии и основным правам человека в Гренландии", – говорится на веб-сайте ассоциации гренландцев Дании Uagut.

По словам организаторов, демонстрация в Нууку должна начаться в 15:00 по Гринвичу. В знак протеста против планов Соединенных Штатов взять под контроль Гренландию участники акции пройдут маршем к консульству США с гренландскими флагами.

Люди уже начали собираться на площади Rådhuspladsen в Копенгагене. Лозунг митинга – "Руки прочь от Гренландии!".

Протестующие планируют пройти маршем к посольству США в Дании.

Напомним, 14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс поспособствовать этому.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.